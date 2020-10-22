Время в Ереване: 11:07:36,   22 Октябрь

Пашинян готов ко встрече с Алиевым, но для этого необходимы предпосылки

Пашинян готов ко встрече с Алиевым, но для этого необходимы предпосылки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос, готовы ли он к встрече с президентом Азербайджана, ведется ли такая подготовка и получал ли он приглашение.

«Официального приглашения не было, но я так понял, что и Алиев, и я подтвердили нашу готовность встретиться и попробовать достичь дипломатического решения этой ситуации. Конечно же, я готов, но нужно, чтобы для плодотворности такой встречи были необходимые предпосылки», - как сообщает Арменпресс,  в интервью информагентству «Интерфакс» сказал Пашинян.

На вопрос, где может пройти встреча, Никол Пашинян ответил: « В Москве».

Глава правительства добавил, что для Еревана субстантивные переговоры означают окончательное решение проблемы Нагорного Карабаха.

На вопрос, это независимость Нагорного Карабаха или присоединение к Армении, Пашинян сказал: «Это соблюдение права и защита права на самоопределение народа Нагорного Карабаха».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации