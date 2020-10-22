Пашинян видит возможность нейтрализации террористов посредством антитеррористической операции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит возможность нейтрализации террористов в зоне нагорно-карабахского конфликта посредством антитеррористической операции.

«Это один вариант», - как сообщает Арменпресс, в интервью информагентству «Интерфакс» сказал Пашинян.

На вопрос, силами армянской стороны, Пашинян ответил негативно: «Нет. Силы Нагорного Карабаха делают это насколько возможно. Сейчас они воюют на трех фронтах – против армии Азербайджана, против армии Турции и против террористов. Но я думаю, что это вопрос не только ко мне, потому что мы, конечно, поддерживаем антитеррористические действия, насколько это возможно. Думаю, что должны вмешаться страны, для национальной безопасности которых эта ситуация имеет конкретные угрозы».

На вопрос, можно ли в числе этих стран можно подразумевать Россию и Иран, и вел ли Пашинян с ними такой диалог, премьер подчеркнул: «Конечно же, в первую очередь затрагиваются интересы России. Хочу обратить ваше внимание, что в течение войны в Нагорном Карабахе были как минимум два случая, когда на Северном Кавказе были проведены антитеррористические операции, и официальные представители России заявили, что они приехали из Сирии. До этого Служба внешней разведки России констатировала, что в зоне конфликта присутствуют террористы. И эти два заявления не могут быть не связаны друг с другом. Вопрос в том – будут ли ждать российские службы прихода этих террористов или же нужно вести превентивную политику? Если террористы зарегистрируют успех в Нагорном Карабахе, после этого будут искать новые плацдармы и ареалы действий.

Это решать Российской Федерации. Но по этим вопросам у нас были консультации с российскими коллегами, и мы выразили свою точку зрения».

На вопрос, можно ли это считать приглашением с армянской стороны третьей силе вмешаться в этот конфликт, Пашинян ответил: «Нужно уточнить, что значит третья сила. Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, с другой стороны – стратегический союзник Армении, и президент России заявил, что РФ будет верна своим обязательствам в сфере безопасности в отношениях с Арменией. Это уже вопрос, который нуждается в дальнейшем рассмотрении. Тут есть много нюансов. Я говорю, что ситуация в Нагорном Карабахе уже давно вышла из рамок карабахской проблемы, и фактически очень многие иностранные партнеры официально признали это, констатировали, и я думаю, и надеюсь, что дальнейшая реакция будет в том же духе».