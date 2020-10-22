В течение всего дня продолжались боевые действия по всей границе Арцаха

На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в течение дня ВС Азербайджана продолжали наступательные действия. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 октября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«В течение сегодняшнего дня противник продолжал наступательные действия в различных направлениях вдоль всей границы Арцаха. Активными были как северное, так и центральное и южное направления. На центральном направлении боевые действия велись в направлении конкретных населенных пунктов, и эти очаговые бои, представляющие собой проникновение различных диверсионных групп в конкретные небольшие поселения и дорожные развязки, продолжаются до сих пор.

На участках разных очагов на юге разные вражеские группы пытались продвинуться вперед. Все попытки были пресечены, в некоторых местах отброшены назад, в результате чего враг понес значительный урон, в том числе потерял значительное количество бронетехники», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что основные боевые операции азербайджанские вооруженные силы проводят с применением артиллерии, с минимальным использованием пехоты. Сегодня на некоторых участках активно использовались авиационные средства, в частности классическая тактическая авиация. Также уничтожен один беспилотник Bayraktar турецкого производства.

«Действия азербайджанских диверсионных групп направлены в первую очередь на распространение паники. Я уверен, что они не добьются успеха, армия и население вместе победят в этих боях нового формата», - отметил Арцрун Ованнисян.