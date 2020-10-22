Позиции России и Турции по ситуации на Южном Кавказе не совпадают: Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что позиции России и Турции по ситуации на Южном Кавказе не совпадают. Как сообщает Арменпресс, об этом президент РФ заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Например, я так понимаю, по ситуации на Южном Кавказе все-таки наши позиции не совпадают. Потому что мы полагаем, что все-таки решать спорные вопросы подобного рода нужно не с помощью силы, не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Да, конечно, можно сказать, что уже там 30 лет ведут переговоры, а толку никакого нет. Ну, что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять», - сказал президент РФ.