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Террористические группы могут представлять серьезную угрозу для региона: Рухани Эрдогану

Террористические группы могут представлять серьезную угрозу для региона: Рухани Эрдогану

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Ирана, в ходе беседы Рухани выразил обеспокоенность присутствием террористов с Ближнего Востока вблизи границы с Ираном.

«Террористические группы могут представлять серьезную угрозу для региона», - сказал он.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта и необходимости обеспечения безопасности в приграничных городах Ирана, Рухани сказал, что их позиция в этом отношении достаточно ясна. «Мы считаем, что война не является решением нагорно-карабахского конфликта. Проблему решат переговоры», - заключил Рухани.


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