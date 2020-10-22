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Премьер-министр Армении коснулся возможности размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта

Премьер-министр Армении коснулся возможности размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта

Ввод миротворцев в регион карабахского конфликта приемлем для армянской стороны, и это могут быть российские миротворцы. Как передает Арменпресс, об этом в интервью Интерфакс  заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сказал Пашинян.


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