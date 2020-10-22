Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных боевых действий

Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных крупномасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом 22 октября на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Встреча в населенном пункте около активных боевых действий. Паники нет, боевой дух жителей высок», - написала Степанян.