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Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных боевых действий

Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных боевых действий

Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных крупномасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом 22 октября на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Встреча в населенном пункте около активных боевых действий. Паники нет, боевой дух жителей высок», - написала Степанян.


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