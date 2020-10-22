НАТО впервые призвала Турцию использовать свое влияние для примирения в Карабахе
19:39, 22 Октябрь, 2020
НАТО в четверг впервые призвала Турцию использовать "свое значительное влияние в регионе", чтобы снизить напряженность в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции министров обороны альянса.
"Турция является ценным членом НАТО, однако я также ожидаю от Турции использования ее значительного влияния в регионе, чтобы снизить напряженность [в Карабахе]", - заявил он.
Министры обороны НАТО поддержали работу военного механизма по снижению напряженности с участием Турции в Средиземном море, также сказал Столтенберг.
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