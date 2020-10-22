Канада призывает третьи стороны не вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт

Канада призывает третьи стороны воздерживаться от вмешательства в нагорно-карабахский конфликт. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, подчеркнув, что он поддерживает постоянные контакты с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Канада продолжает призывать к прекращению огня в Нагорном Карабахе и передаст Международному комитету Красного Креста 350 тыс долларов для решения гуманитарных проблем.

Шампань также отметил: «Мы призываем третьи страны не вмешиваться в конфликт, а Минскую группу ОБСЕ - создать механизмы верификации прекращения огня».