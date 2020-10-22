Царукян будет освобожден под залог

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна освобождением под залог. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил его адвокат Самвел Дилбандян. Лидер ППА будет освобожден под залог в 100 млн драмов.

Гагику Царукяну было предъявлено обвинение в даче взятки на выборах в соответствии с частью 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Армении.