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Военные эксперты РФ держат на контроле тему присутствия боевиков в Карабахе

Военные эксперты РФ держат на контроле тему присутствия боевиков в Карабахе

Российские военные эксперты держат на плотном контроле вопрос участия иностранных боевиков в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге 22 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Военные эксперты, представители соответствующих ведомств держат этот вопрос на плотном контроле. Он нас беспокоит, мы об этом говорили в том числе и публично. Могу вас заверить, что работа непубличная ведется очень активно. Для нас это действительно является серьезной проблемой», - сказала Захарова.


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