ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе

В Московском регионе предотвратили теракт. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в ФСБ РФ.

Силовики задержали выходца из Центральной Азии 1999 года рождения, который по указанию международных террористов готовил атаку на "одно из зданий органов власти". Подробности не раскрываются.

По данным следствия, в дальнейшем мужчина собирался уехать на Ближний Восток.

В тайнике у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы. Также обнаружена переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

Как докладывал летом директор ФСБ РФ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.