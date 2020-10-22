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ЕЭК рассмотрит вопрос об исключении Турции из списка стран, пользующихся системой льгот ЕАЭС

ЕЭК рассмотрит вопрос об исключении Турции из списка стран, пользующихся системой льгот ЕАЭС

По инициативе вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в повестку заседания Совета Евразийской экономической комиссии будет включен и обсужден вопрос об исключении ряда стран, в том числе Турции, из списка стран, пользующихся единой системой тарифных льгот ЕАЭС.

Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Согласно статье 36 Договора о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, происходящих и ввозимых на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран. Перечень стран, пользующихся льготами, утвержден решением Комиссии Таможенного союза в 2009 году. В настоящее время привилегиями пользуются 103 страны.


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