В Госдуме заявили о возможной десантной операции России в Карабахе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН не исключил, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может стать высадка десанта.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА НОВОСТИ, по словам депутата, мир в регионе нарушили Азербайджан и Турция, поэтому им следует напомнить, какое государство остается лидером на постсоветском пространстве. При этом он признался, что не уверен, как именно должна поступить Москва, но среди возможных вариантов назвал и десантную операцию.

"В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорнокарабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады", — перечислил Затулин.

Он добавил, что, если потребуется, Россия должна объяснить Грузии, что "через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению".

Депутат подчеркнул, что это вынужденное решение.

"Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — отметил он.

Кроме того, Затулин согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что из-за действий Азербайджана конфликт пока не имеет дипломатического решения, а также выразил сожаление по поводу того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России.

"Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. <…> Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия", — считает Затулин.