Настрой ребят на победу внушает нам большую уверенность: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян заявляет: тесное сотрудничество профессиональных военных, временных и ополченцев и умение действовать бок о бок ежедневно выражается в новых подвигах.

“Каждый раз я с передовой возвращаюсь обновленным и с новыми силами. Боевой дух и настрой наших ребят на победу внушают нам большое доверие. Тесное взаимодействие профессиональных военных, резервистов и ополченцев и умение действовать бок о бок ежедневно выражается в новых подвигах. И сегодня очень важно, чтобы их воодушевление и решимость стали заразительными и для тех, кто находится в тылу. Коллективное желание вести эффективную борьбу с врагом и добиться победы мы сможем воплотить в жизнь благодаря безоговорочной вере в наши силы и совместными усилиями”, - как сообщает «Арменпресс», заявил Араик Арутюнян.