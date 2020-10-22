Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США

Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы президента США и не имеет предпочтений относительно их результатов. Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при ООН Алиреза Мирюсефи ABC News.

Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сказал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, эти данные могут быть использованы иностранными игроками с целью сообщения зарегистрированным избирателям ложной информации, что "создаст сомнения, посеет хаос, подорвет уверенность в американской демократии".

"В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах", - сказал Мирюсефи.

По его словам, мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение результаты собственных выборов на самом высоком уровне.

"Эти обвинения - не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США и являются абсурдом. Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США и не имеет предпочтений относительно их исхода", - подчеркнул он.

Он призвал США "прекратить свои зловредные и опасные обвинения в адрес Ирана".