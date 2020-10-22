 Нам нужно верить в победу, чтобы одержать ее: послание президента Арцаха с передовой

Президент Арцаха Араик Арутюнян вернулся с передовой. Побывав на передовой, он решил из окопа обратиться к армянскому народу со специальным видеообращением.

“Дорогие соотечественники, обращаюсь к Вам с передовой линии фронта, всего в нескольких сотнях метров от врага. Чтобы одержать победу, нам нужно верить в нее как можно больше. Вера имеет величайшую силу. Я верю, что мы победим. Я хочу, чтобы во всех наших церквях молились за наших погибших воинов, и конечно, и за солдат, сражающихся на передовой. Я хочу, чтобы каждый армянин ежедневно молился бы за нашу победу. Я хочу, чтобы сохранилось то единство, которое у нас есть сегодня. Я хочу, чтобы Вы все осознали, что будущее нашей нации зависит от Вас. Я хочу, чтобы Вы все исполнили свой долг перед Родиной, днем раньше, часом раньше, при возможности и на передовой. Вас ждут на границе так, как никогда! С честью исполните свой долг перед Родиной. Это Отечественная война. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Вы должны верить в победу, я верю! Мы победим!”, - передает «Арменпресс» обращение Араика Арутюняна.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и территории Арцаха и предпринимать новые атаки.