Главы  общин и губернаторы формируют добровольческие отряды

В ответ на призыв премьер-министра Никола Пашиняна, в областях и общинах формируются добровольческие отряды для выезда на передовую линию. Сами губернаторы и руководители общин также записываются в добровольческие отряды.

Как передает «Арменпресс», после призыва премьер-министра были проведены внеочередные заседания советов областей и общин с единой повесткой формирования отрядов самообороны, после чего губернаторы выступили с заявлениями.

Губернатор Армавира Амбарцум Матевосян сообщил: “С гордостью сообщаю, что руководители всех общин области во главе со мной готовы встать на защиту Родины и отправиться в Арцах, чтобы довести нашу справедливую борьбу до победного конца.

С этого момента мы впрягаемся в дело формирования добровольческих отрядов в общинах. В одной из воинских частей мы пройдем подготовку и отправимся на передовую линию обороны Родины”.

Единственная женщина-мэр той же области Диана Гаспарян заявила, что она добровольно идет на защиту Родины, за своей долей победы, призывая мужчин Эчмиадзина записываться в армию, составлять добровольческие отряды и присоединяться к делу защиты Родины.

Губернатор Лори Андрей Гукасян также сообщил, что, присоединившись к призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, он ни секунды не колеблясь, добровольно выходит на святое дело защиты Родины. В конце заседания областного совета с мэрами Лори главы общин области единогласно присоединились к призыву премьер-министра.

В той же области мэр Ванадзора Мамикон Асланян сообщил, что администрация Ванадзорского муниципального образования - депутаты, секретари аппарата, руководители ведомств - все готовы встать на защиту Родины и призывают жителей присоединиться к ним.

Губернатор Тавуша Айк Чобанян сообщил, что он встретился с главами тавушских общин и с административными руководителями. “Мы все единодушно подтвердили готовность встать на защиту Отечества. Формируются общинные волонтерские отряды. Мы все нужны Родине, чтобы завершить и укрепить победу на фронте”, - написал губернатор.

Губернатор Арарата Гарик Саркисян сказал, что он принял военную присягу 15 лет назад, и теперь настало время, доказать верность своей присяге, вместе со своими соратниками принять участие в защите Родины и в священном деле Победы. “В настоящее время во всех общинах Араратской области формируются отряды добровольцев, которые возглавят лидеры общин или кто-то из ответственных лиц общин. Уважаемые араратцы, торопитесь, и давайте добровольно присоединимся к нашим героическим ребятам, сражающимся на передовой”, - обратился к жителям губернатор.

Губернатор Ширака Тигран Петросян также обратился к жителям области, представителям государственных органов местного самоуправления, партий, действующих в регионе, неправительственных организаций, гражданских инициатив с просьбой принять участие в священном деле защиты Отечества.

Губернатор Котайка Романос Петросян заявил, что тысячи братьев присоединятся к храбрецам передовой, что еще больше приблизит нашу национальную победу и к созданию армянской государственности на святой земле Арцаха, как исключительного гаранта безопасности и выживания армянского народа.

Губернатор Арагацотна Давид Геворгян призвал глав общин и жителей района записаться в добровольце для защиты священной земли Родины.

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, сообщая о созванном в областной администрации внеочередном заседании областного совета, сказал, что все они, объединившись под его руководством, выразили готовность сформировать добровольческие отряды и увенчать справедливую борьбу славой и победой.

Пресс-секретарь мэра Еревана Айка Марутяна Акоп Карапетян сообщил, что в Ереване идет формирование волонтерского подразделения. Подразделение возглавит мэр Айк Марутян.

Мэр Джермука Вардан Оганесян сообщил, что и они вызвались на защиту святой родины. “В этот решающий момент мы все можем объединиться и вместе сражаться, поэтому я призываю всех принять участие в войне за нашу победу”

Губернатор Сюника Унан Погосян также призвал жителей Сюника к самообороне, к волонтерству и к служению Родине, еще до обращения премьер-министра.

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей странице в Facebook обратился к армянскому народу, призвав взять в руки оружие и бороться, посвятить себя защите Родины. Премьер-министр обратился к руководителям администраций, всех государственных органов и органов местного самоуправления, руководителям партий, неправительственных организаций, общественных инициатив взять на себя руководство, формировать добровольческие отряды, которые встанут на защиту армянского народа.