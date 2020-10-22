Рабочие группы Омбудсмена Армении продолжают посещать семьи, перемещенные из Арцаха в Армению

Три рабочие группы Защитника прав человека Армении в Ереване и в областях посетили мирных жителей Арцаха, вынужденных из-за нападений вооруженных сил Азербайджана, переехать в Армению. Визиты совершаются для изучения их нужд и содействия обеспечению прав. Как передает Арменпресс, отдел по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении сообщил, что в составе рабочих групп юристы, врачи и психологи.

Рассматриваются вопросы, касающиеся социальных и медицинских нужд лиц, приехавших из Арцаха, образования детей, прав престарелых и др.

Многие проблемы, поднимаемые проживающими в приютах людьми, получают решение на месте.

Кроме визитов и проблем наших соотечественников из Арцаха, аппарат омбудсмена занимается и другими вопросами, обсуждением звонков и индивидуальных жалоб, поступающих по горячей линии. Относительно проблем, зафиксированным в ходе мониторинга, соответствующие письменные предложения будут представляться в государственные органы.