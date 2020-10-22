Время в Ереване: 11:07:36,   22 Октябрь

МЧС в течение недели в разных местах осуществило 4 316 процедур дезинфицирования

МЧС в течение недели в разных местах осуществило 4 316 процедур дезинфицирования

Подразделения МЧС продолжают в ежедневном графике проводить работы по дезинфекции, направленные на профилактику Covid-19. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что с 15 по 21 октября спасатели в разных местах общественного назначения провели 4 316 процедур дезинфицирования, из которых 2 773 - в областях, 1 543 - в Ереване.

Министерство по чрезвычайным ситуациям содействует всем структурам, обращающимся с просьбой о дезинфекции.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации