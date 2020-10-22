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В США город Фаулер признал независимость Арцаха

В США город Фаулер признал независимость Арцаха

 Городской совет города Фаулер штата Калифорния единогласно осудил азербайджанскую агрессию, направленную против Арцаха и признал право на самоопределение и независимость Арцаха. Как передает Арменпресс, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) сообщает, что Городской совет призвал президента и Конгресс США присоединиться к их поддержке свободы Арцаха.

Член Городского совета Гарник Казарян, представивший декларацию, отметил, что в очередной геноцидальной войне против этнических армян город Фаулер  рядом с Арцахом.


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