В США город Фаулер признал независимость Арцаха

Городской совет города Фаулер штата Калифорния единогласно осудил азербайджанскую агрессию, направленную против Арцаха и признал право на самоопределение и независимость Арцаха. Как передает Арменпресс, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) сообщает, что Городской совет призвал президента и Конгресс США присоединиться к их поддержке свободы Арцаха.

Член Городского совета Гарник Казарян, представивший декларацию, отметил, что в очередной геноцидальной войне против этнических армян город Фаулер рядом с Арцахом.