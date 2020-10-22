Лучший подарок на мой день рождения: Ким Кардашян о заявлении Библиотеки Конгресса США

Известная телезвезда Ким Кардашьян на своей странице в Instagram сообщила, что Библиотека Конгресса США отныне будет использовать термин “Геноцид армян”. Ранее имеющиеся там книги, различные источники были представлены под заголовком “Армянские погромы”.

Сегодня Библиотека Конгресса США заявила, что она начнет применять термин “Геноцид армян”. Об этой знаменательной новости было объявлено спустя почти год после признания Конгрессом США Геноцида армян и на фоне последнего разрушительного нападения на армян Арцаха”, - как сообщает Арменпресс, об этом заявила Ким Кардашян.

Она выразила признательность сотрудникам Библиотеки Конгресса, членам Конгресса за величайшие усилия, направленные на защиту армян.

“Вместе мы продолжим молиться за всех мужчин, женщин, детей, страдающих от войны в этой трудной ситуации. Мы все - одна глобальная армянская нация”, - отметила она.