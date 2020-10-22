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Послы Армении и Катара в Иране обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта

Послы Армении и Катара в Иране обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта

Посол Армении в Иране Арташес Туманян 21 октября принял посла Катара в ИРИ Мохаммеда бин Хамада аль Хаджри, который передал послу Туманяну послание эмира Катара Тамима бин Хамада аль Тани, адресованное президенту Армении Армену Саркисяну. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Республики Армения в Исламской Республике Иран.

Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии, направленной против Арцаха, и ряд вопросов, касающихся урегулирования конфликта.


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