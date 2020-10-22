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Азербайджан ведет артиллерийский огонь в направлении Мартуни и прилегающих сел

Азербайджан ведет артиллерийский огонь в направлении Мартуни и прилегающих сел

Азербайджан ведет артиллерийский огонь в направлении Мартуни и прилегающих сел. Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“В ночь с 21 на 22 октября в гражданских населенных пунктах было относительно спокойно. На данный момент противник применяет артиллерию в направлении Мартуни и прилегающих сел.  Информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет", - отмечают в ГСЧС Арцаха.


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