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МИД Армении призывает Азербайджан и Турцию воздержаться от срыва усилий по прекращению огня

МИД Армении призывает Азербайджан и Турцию воздержаться от срыва усилий по прекращению огня

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в котором призывает Азербайджан, и его спонсора Турцию, отказаться от их традиционной политики саботирования усилий международного сообщества, направленных на установление контролируемого режима прекращения огня, и перекладывания вины на армянскую сторону. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Армении говорится:

«Сегодня МИД Азербайджана выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта Азербайджана и Турции, как подход армянской стороны.   

Военная агрессия, осуществляемая Азербайджаном против народа Арцаха при непосредственном участии Турции и спонсируемых с ее стороны террористов, направлена на истребление коренного народа Арцаха, и с первого же дня сопровождается многочисленными нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями. 

Данные действия создают необходимость полноценного обеспечения экзистенциальной  безопасности народа Арцаха.

Армения последовательно поддерживает безоговорочное выполнение договоренностей о прекращении огня от 10 и 17 октября, согласованных при содействии лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формата имеющего международный мандат.

Мы призываем Азербайджан, и его спонсора Турцию, отказаться от их традиционной политики саботирования усилий международного сообщества, направленных на установление контролируемого режима прекращения огня, и перекладывания вины на армянскую сторону».


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