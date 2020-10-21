Бои на передовой продолжаются: ВС Азербайджана в основном применяют артиллерию

На данный момент боевые действия на линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана продолжаются. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 21 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня с раннего утра боевые действия возобновились во всех направлениях. Сегодня ожесточенные бои шли на центральном направлении. На севере азербайджанские ВС предприняли несколько попыток наступления, которые были отражены нашими войсками, противнику нанесен значительный урон. Была использована авиация, в основном тактическая, но никаких успехов враг не достиг. На центральном направлении несколько диверсионных групп пытались прорваться на наши позиции. Они ударились в бегство после нашего артиллерийского огня, в основном были группы без бронетехники.

На южном направлении продолжались бои в некоторых точках. В частности, бои проходили ближе к реке Аракс. В нескольких точках, в некоторых местах наши Вооруженные силы пресекали все попытки наступления противника, который не смог продвинуться ни на миллиметр. Они были отброшены, неся значительные потери», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что бои продолжаются, они не такие ожесточенные, как в предыдущие дни, но сохраняют свой накал. Враг использует в основном артиллерию, очень мало бронетехники, большое количество диверсионных групп, атакующих групп, пехоту и частично авиацию.