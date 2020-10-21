Для деэскалации ситуации в НК необходимо, чтобы третьи страны не вмешивались в конфликт: Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркивает, что для снижения эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта необходимо, чтобы другие страны держались подальше от конфликта, не разжигали конфликт, предлагая оружие и помощь ни одной из сторон. Как сообщает Арменпресс, об этом Помпео сказал на брифинге с журналистами.

«Ситуация очень сложная, как на месте, так и на дипломатическом поле. Наша позиция, как и позиция почти всех европейских государств, по-прежнему заключается в том, что для прекращения этого конфликта, для ослабления эскалации ни одна другая страна не должна вмешиваться, поставлять оружие или оказывать поддержку ни одной из сторон», - заявил госсекретарь США.

Госсекретарь США добавил, что необходимо дипломатическое решение. Это должно быть лучшим желанием и интересом не только Соединенных Штатов, но и всех.

Он отметил, что обсудит этот вопрос с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу.