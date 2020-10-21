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Генсек НАТО подчеркнул важность прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Генсек НАТО подчеркнул важность прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость соблюдения соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Столтенберг сказал об этом 21 октября в ходе брифинга с президентом Армении Арменом Саркисяном.

«НАТО не является стороной этого конфликта. Мы глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня, которые ведут к новым жертвам. Очень важно, чтобы стороны проявляли сдержанность, соблюдали режим прекращения огня и сели за стол переговоров», - сказал Столтенберг.

Коснувшись встречи с Арменом Саркисяном, Столтенберг отметил, что в ходе встречи было обсуждено партнерство между НАТО и Арменией, миссии армянских миротворцев в рамках НАТО.


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