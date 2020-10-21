В южном направлении небольшие группы ВС Азербайджана нейтрализуются в локальных боях

Бои продолжаются в южном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что в основном небольшие группы противника нейтрализуются в локальных боях.