В южном направлении небольшие группы ВС Азербайджана нейтрализуются в локальных боях
Бои продолжаются в южном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он отметил, что в основном небольшие группы противника нейтрализуются в локальных боях.
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