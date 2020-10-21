Азербайджан использует в войне с Арцахом артиллерийские установке DANA: АО Арцаха

В развязанной против Арцаха войне ВС Азербайджан применяют чешскую 152-мм самоходную артиллерийские установки DANA. Как передает Арменпресс, об этом заявила Армия обороны Арцаха.

«В распоряжение соответствующих служб Армии обороны Арцаха есть доказательства использования чешских самоходных артиллерийских систем DANA.

Отметим также, что указанные артиллерийские станции входят в арсенал одной из центральных воинских частей ВС Азербайджана, а это означает, что корпусная артиллерия ВС Азербайджана понесла большие потери в результате точечных ударов Армии обороны Арцаха в ходе боевых действий с 27 сентября», - говорится в сообщении.

Представлены фотографии самоходно-артиллерийского дивизиона DANA на южном направлении, находящиеся в распоряжении спецслужб Армии обороны Арцаха.