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Импорт некоторых товаров из стран ЕАЭС, которые будут переданы государству, освобожден от налогов

Импорт некоторых товаров из стран ЕАЭС, которые будут переданы государству, освобожден от налогов

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло внесенный правительством законопроект, предлагающий освободить от налогов импорт товаров военного, гуманитарного и медицинского назначения из стран-членов ЕАЭС, которые будут переданы в Минобороны, МЧС и Минздрав Армении. Как сообщает Арменпресс, законопроект "Об установлении налоговых льгот в период действия военного положения" был единогласно принят во втором чтении на внеочередном заседании Национального Собрания 74 голосами "за".


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