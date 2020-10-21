Импорт некоторых товаров из стран ЕАЭС, которые будут переданы государству, освобожден от налогов

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло внесенный правительством законопроект, предлагающий освободить от налогов импорт товаров военного, гуманитарного и медицинского назначения из стран-членов ЕАЭС, которые будут переданы в Минобороны, МЧС и Минздрав Армении. Как сообщает Арменпресс, законопроект "Об установлении налоговых льгот в период действия военного положения" был единогласно принят во втором чтении на внеочередном заседании Национального Собрания 74 голосами "за".