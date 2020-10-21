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Католикос Всех Армян провел встречу с экс-президентами Арцаха

Католикос Всех Армян провел встречу с экс-президентами Арцаха

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин II 21 октября встретился с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина, в ходе встречи были затронуты развязанные Азербайджаном боевые действия против Республики Арцах и сложившаяся ситуация.


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