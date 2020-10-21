На встрече с главой МИД РФ Мнацаканян подчеркнул необходимость устойчивого перемирия

Министерство иностранных дел Армении представило подробности встречи министра иностранных дел Армении Зограба Мнацакана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Москве.

«В продолжение телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с главами Армении и Азербайджана и работ, при посредничестве России по прекращению военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, 21 октября в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На повестке встречи стояли вопросы относительно оперативной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта и выполнения договоренностей о прекращении огня.

Высоко оценив усилия России и непосредственно президента Путина в достижении договоренностей о прекращении огня, министр Мнацаканян констатировал, что достигнутые договоренности остаются на бумаге вследствие вероломной манеры Азербайджана и его шагов, направленных на дестабилизацию ситуации.

Подтверждая приверженность обязательствам, принятым Арменией в совместном Московским заявлении о прекращении огня от 10 и заявлении от 17 октября, министр Мнацаканян в качестве первоочередной цели подчеркнул установление устойчивого перемирия, поддерживаемого верификационными механизмами», - говорится в сообщении МИД Армении.

Ранее МИД РФ сообщал, что в развитие состоявшихся в последнее время телефонных контактов президента Российской Федерации В.В.Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана И.Г.Алиевым в Москве 20 и 21 октября состоялись раздельные встречи министра иностранных дел России С.В.Лаврова с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Д.А.Байрамовым.

В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования.