Пашинян уверен, что РФ продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Российская Федерация как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как стратегический союзник Армении будет и впредь делать все возможное для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 21 октября во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

«Сегодня и на протяжении всего этого времени я высоко ценю взаимодействие и сотрудничество между Арменией и Российской Федерацией. Мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Армении и армянского народа. Между нашими странами существуют постоянные контакты, и мы максимально эффективно взаимодействуем, чтобы найти выход из этой ситуации.

Это также с учетом того, что Россия также является сопредседателем ОБСЕ и стратегическим партнером Армении. Я думаю, что ввиду двух этих статусов Россия до сих пор делала и будет делать все возможное [для урегулирования конфликта]», - сказал Пашинян.