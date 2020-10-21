На данном этапе карабахский вопрос не имеет дипломатического решения: Пашинян о стремлениях Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе проблема Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения, так как Азербайджан хочет решить вопрос только военным путем и единственно приемлемый для них вариант - это капитуляция Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 21 октября во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

«Мы должны четко осознавать, что нагорно-карабахский конфликт, по крайней мере, на данном этапе и начиная с этого этапа до длительного периода времени, не имеет дипломатического решения, и все надежды и предложения о том, что должно быть найдено дипломатическое решение, особенно в этой ситуации, мы должны считать неуместными. Мы много раз говорили, что готовы решить вопрос путем компромисса.

Это означает, что мы можем немного снизить планку, которую мы установили для решения проблемы, при условии, что другая сторона также должна снизить планку. Но практика показала, что такая логика неприемлема для Азербайджана», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что в этой ситуации мы должны до конца бороться за права нашего народа.

«Что бы ни случилось, мы должны бороться за права нашего народа. Бороться за права нашего народа сегодня - это, прежде всего, взяться за оружие и посвятить себя защите прав Родины. Только в случае эффективной и непрерывной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения. Азербайджан заявляет, что не согласен ни с чем, кроме капитуляции Карабаха. Следовательно, защищать права народа Арцаха - значит защищать права армянского народа. Нет Армении без Арцаха», - сказал премьер.