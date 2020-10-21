Правительство Республики Армения ввело запрет на импорт товаров турецкого происхождения

Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 номер 1708-Н года ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года.

Как сообщает Арменпресс, ограничение импорта товаров турецкого происхождения прежде всего преследует цель безопасности, учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах. Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны.