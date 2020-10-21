Противник бросает в бой свои последние резервы: по всей южной линии Нагорного Карабаха идут бои

Вооруженные силы Азербайджана в широкомасштабную войну против Арцаха бросают свои последние резервы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook 21 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“На линии фронта сложилась довольно сложная ситуация. Бои идут по всему югу Арцаха. Наши наблюдения показывают, что противник бросает в бой свои последние резервы. Их ресурсы очень велики, но наши героические солдаты наносят врагу неописуемые потери”, - написал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что огромные потери Азербайджана являются одной из причин отказа этой страны от установления гуманитарного режима прекращения огня. “Один из смыслов и целей гуманитарного прекращения огня заключается в том, что тела жертв должны быть собраны, и захоронены. Азербайджан опасается появления десятков тысяч трупов и тел на фоне их эйфории. Огромных потерь военной техники и бронетехники, тем более, что мы начали сбивать турецкие Байрактары. В результате прекращения огня по гуманитарным соображениям будут обнаружены тела и наемников и солдат турецкой армии”, - сказал премьер.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и территории Арцаха и предпринимать новые атаки.

Норайр Шогикян