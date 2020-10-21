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Каких вопросов Вы испугались, г-н президент? Алиев отменил интервью Bild

Каких вопросов Вы испугались, г-н президент? Алиев отменил интервью Bild

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил интервью, заранее согласованное с немецким изданием “Bild”. Как сообщает «Арменпресс», об этом, написал в своем микроблоге Twitter корреспондент газеты Поль Ронцхаймер.

“Президент Азербайджана согласился дать интервью “Bild” о войне в Карабахе. Однако теперь он внезапно отказался от этой идеи. Каких вопросов Вы боитесь, господин президент?” - написал немецкий журналист, напомнив, что и президент Армении, и премьер-министр уже дали интервью газете “Bild”.


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