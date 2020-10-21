France24 опубликовал видеоматериалы о сирийских террористах, воюющих на стороне Азербайджана

Французский новостной телеканал “France24” показал ряд видеоматериалов, доказывающих наличие в Арцахе сирийских террористов, воюющих на стороне Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», часть видеоматериалов снята в лагере в Сирии, другая часть - в зоне арцахо-азербайджанского конфликта.

В начале материала сообщается, что для войны в Арцахе сирийские наемные террористы доставляются в Азербайджан через Турцию, однако и Азербайджан, и Турция отвергают наличие террористов в рядах азербайджанской армии.

В первом видеоматериале показан лагерь в Сирии, где террористы проводят учения перед поездкой в Азербайджан. Следующие кадры уже сняты уже на территории Азербайджана и в основном именно террористами, которые разместили их в социальных сетях.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.