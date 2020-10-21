Левон Тер-Петросян встретился с Робертом Кочаряном и Сержем Саркисяном

Первый президент Республики Армения Леон Тер-Петросян встретился со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном и третьим президентом Сержем Саркисяном, а также со вторым президентом Республики Арцах Аркадием Гукасяном и третьим президентом Бако Саакяном. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

“Хочу сообщить Вам, что исходя из нынешней тревожной ситуацией в Арцахе и в Армении состоялось еще одно совещание, в которой на этот раз приняли участие бывшие президенты Республики Армения Леон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саркисян и бывшие президенты Республики Арцах Аркадий Гукасян и Бако Саакян” , - написал Мусинян.

Ранее первый президент Республики Армения Леон Тер-Петросян встретился с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.