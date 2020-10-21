Военно-промышленный комплекс Армении работает в полном объеме и в 24-часовом режиме

Продолжаются частые рабочие визиты министра высоких технологий Республики Армения Акопа Аршакяна на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также регулярные встречи-обсуждения с их представителями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высоких технологий Республики Армения.

В условиях военного положения более чем подчеркивается важность деятельности Военно-промышленного комплекса, который в настоящее время работает на полную мощность.

Понимая всю ответственность, компании ВПК в режиме 24/7 осуществляют различные виды деятельности, от ремонта поврежденной военной техники до производства ударной и оборонной техники, от испытаний образцов в боевых условиях до решения новых задач.

Во время визитов министра и руководителей структуры их ознакомят с видами вооружений, производимых военно-промышленными предприятиями, широко применяемыми, усовершенствованными, а также опробованными новыми конструкциями и разработками.

Ряд предприятий военно-промышленного комплекса оказывает услуги и по ремонту и производству, что в значительной степени способствует пополнению запасов вооружения и боеприпасов во время активных операций.

Разрабатываемые и применяемые военно-технические решения нового поколения продолжают модернизироваться, совершенствоваться и вводиться в эксплуатацию с учетом имеющихся боевых задач и технологий, используемых противником.