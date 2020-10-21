В Фонд “1000 +” за последние 25 дней было внесено 4,5 млн долларов США

С 27 сентября по 21 октября (по состоянию на 10:00) в Фонд страхования военнослужащих перечислено 4 миллиона 500 000 долларов США.

Как сообщает «Арменпресс», перечисления поступили из 60 стран мира.

Армяне из 60 стран мира вносили в Фонд “1000+” от 1 до 1 миллиона долларов. Всего было сделано 8 530 пожертвований.

“Мы благодарим всех Вас за пожертвования и заверяем, что каждая лума доходит до солдата и до его семьи”, - заявили в фонде.

Депутат фракции “Мой шаг” Национального собрания Армении, председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян на своей странице в Facebook написал, что сейчас очень и очень важно поддержать Фонд страхования военнослужащих.

“Предлагаю на какое-то время сконцентрировать средства в этом фонде, откуда они будут направляться семьям наших военнослужащих, погибших и получивших инвалидность во время боевых действий. Если Вы хотите перевести деньги, но не знаете, на какой фонд, то на данный момент правильнее всего перевести их в Фонд страхования военнослужащих (или, как говорится, “Фонд 1000 драмов”), - предложил Тунян, разместив ссылку на сайт: https: // www. 1000plus.am / hy /.

Он также подчеркнул, что в настоящее время объем перечислений составляет 2,26 млрд драмов.