В Мадриде депутаты Испании выразили свою поддержку акции протеста в солидарность Арцаху

Во время большого митинга в солидарность Арцаху в столице Испании Мадриде армянскую общину поддержали испанские депутаты и известные армяне, проживающие в Испании.

Как передает «Арменпресс», члены блока “Вместе мы сможем”, являющегося частью коалиционного правительства Испании, виолончелист Ара Маликян, актер - армянин, снимающийся в испанской криминальной драме “Бумажный дом” (La Casa De Papel) Овик Кеучкерян и много других известных испанцев приняли участие в этой мирной акции. Она началась с молитвы “Отче наш”.

Хотя и пошел проливной дождь, но участники акции не прекратили ее и продолжили свое шествие, направленное против развязанной против Арцаха агрессии Азербайджана и Турции.

Они скандировали: “Алиев и Эрдоган - Гитлеры наших дней”, “Эрдоган и Алиев - террористы”, “Арцах - это Армения”, “Мы победим”.

Демонстранты несли в руках флаги Армении, Арцаха и Испании.

“В настоящее время продолжается геноцид, начавшийся более 100 лет назад, они хотят положить конец нашему этносу. Мы должны сосредоточить все наши усилия, чтобы поставить нашего врага на колени и сломать ему хребет, чтобы турки не думали, что они могут позариться на Армению. Мир всегда на стороне сильных и жалеет слабых, но мы уже не слабая нация. Мы готовы пролить нашу кровь за наш народ, за наши святыни”, - сказал один из участников акции.

Актер Овик Кеучкерян рассказал, что его отец армянин, и он гордится своей национальностью. Он убежден, что тот, кто начнет войну, не добьется успеха.

Энрике Сантьяго, член блока “Вместе мы сможем”, входящего в состав коалиционного правительства Испании, в своем аккаунте в Twitter подчеркнул свою поддержку армянам. Он опубликовал фотографии, сделанные во время акции протеста.