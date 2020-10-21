Импорт некоторых товаров из ЕАЭС, сдаваемых государству, будет освобожден от налогов

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается освободить от налогов импорт товаров из стран-членов ЕАЭС военного, гуманитарного и медицинского назначения, безвозмездно предоставляемых Министерству обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству здравоохранения.

Как сообщает «Арменпресс», проект Закона “Об установлении налоговых льгот в период военного положения” представил замминистра финансов Армении Арман Погосян.

“Устанавливается, что в период военного положения ввоз налогоплательщиками товаров из государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих статус товара Евразийского экономического союза, включенных в утвержденный правительством перечень, освобождается от налога на добавленную стоимость, акцизного налога и (или) экологического налога при безвозмездной (в виде пожертвований) поставке этих товаров Министерству обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям и (или) Министерству здравоохранения.

Предлагается организациям и физическим лицам дать возможность ввозить товары военного, гуманитарного и здравоохранительного назначения, импортируемые из государств-членов Евразийского экономического союза, а затем передаваемые Министерству обороны, МЧС и Минздраву, без налоговых обязательств”, - представил Погосян.

Условие заключается в том, чтобы до окончания военного положения товары, передача товаров правительству, упомянутым ведомствам, документировалась бы соответствующими расчетными документами.

Отвечая на вопрос о том, почему регулирование касается только импорта товаров из стран ЕАЭС, замминистра сказал, что в отличие от импорта из стран-членов ЕАЭС, при импорте из третьих стран, есть очень эффективный способ освобождения этих товаров от налогов. Импортер может подать отказ в пользу государства, соответствующую таможенной процедуре, и таким образом освободиться от налогов.

Льготы распространятся на товары, импортированные после 27 сентября.

Проект голосованием получил 83 голоса “за”. Проект во втором чтении вновь будет обсужден также 21 октября.

Анна Григорян