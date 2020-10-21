В Армении подтверждено 1 836 новых случаев COVID-19: скончалась 16-летняя девушка

По состоянию на 21 октября в Армении всего подтверждено 68 530 случаев COVID-19, 49 212 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 17 869 пациентов. За последние сутки проведено 4 340 тестов, а в общем счете 357 104.

Таким образом, подтверждено 1 836 новых случая COVID-19, выздоровели 485 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 121 летальных исходов (увеличились на 20).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 79, 62, 81, 67, 75, 77, 49, 60, 74, 80, 66, 83, 83, 85 лет и 16-летняя девушка, мужчины 73, 52, 81, 66, 79 лет. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

В Министерстве здравоохранения сообщают, что с начала распространения эпидемии в Армении зафиксирован первый случай смерти подростка от COVID-19. У 16-летней девушки были тяжелые сопутствующие заболевания, в частности, 2-летнее послеоперационное состояние после частичного удаления злокачественного новообразования головного мозга (астроцитома), вегетативное состояние (она не говорила, не ходила, не сидела, не общалась), к которому добавился и COVID-19 с его последствиями.

“Врачи принимали все необходимые меры, но спасти жизнь девушки не удалось”, - сообщили в Минздрав Армении.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 321.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян