На северном и южном направлениях передовой идут бои местного значения: АО Арцаха

В ночь с 20 на 21 октября ситуация в зоне арцахо-азербайджанского конфликта оставалась относительно стабильно напряженной. Об этом сообщает Министерство обороны Арцаха.

“На некоторых участках продолжались стрельба и артиллерийские бои. На рассвете, в очередной раз, нарушив соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, вражеские силы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры города Мартакерт и окрестных деревень. В настоящее время локальные бои идут на северном и южном направлениях линии фронта. На южном направлении частями ПВО Армии обороны был сбит один вражеский самолет. Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем подразделений Армии обороны”, - как передает «Арменпресс», сообщили в Минобороны.