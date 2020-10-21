Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха: под прицелом Мартакерт
10:22, 21 Октябрь, 2020
Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха.
Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, в ночь с 20 на 21 октября во всех населенных пунктах режим прекращения огня сравнительно сохранялся, но на рассвете Мартакерт с близлежащими селами вновь оказался под прицелом врага.
“Вчера в том же направлении была применена авиация, бомбили гражданские инфраструктуры. Азербайджанские ВС грубо нарушают не только установленное гуманитарное перемирие, но и применяют запрещенные виды оружия, даже против мирного населения”, - отметили в ГСЧС Арцаха.
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