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Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха: под прицелом Мартакерт

Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха: под прицелом Мартакерт

Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, в ночь с 20 на 21 октября во всех населенных пунктах режим прекращения огня сравнительно сохранялся, но на рассвете Мартакерт с близлежащими селами вновь оказался под прицелом врага.

“Вчера в том же направлении была применена авиация, бомбили гражданские инфраструктуры. Азербайджанские ВС грубо нарушают не только установленное гуманитарное перемирие, но и применяют запрещенные виды оружия, даже против мирного населения”, - отметили в ГСЧС Арцаха.


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