Конгрессмен США Грейс Наполитано призвала Соединенные Штаты официально признать Арцах

Конгрессмен США Грейс Наполитано призвала Соединенные Штаты официально признать независимость Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Наполитано отметила, что Арцах не может присоединиться к Азербайджану, добавив, что Арцах был частью Армении на протяжении тысячелетий.

«Путь вперед - это путь к свободе, поэтому сегодня я призываю Соединенные Штаты официально признать независимость Республики Арцах», - отметила Наполитано.