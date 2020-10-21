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В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания 21 октября включены два законопроекта, касающиеся налоговой сферы.

Депутаты в первом чтении обсудят проекты Законов Республики Армения “Об установлении налоговых льгот в период военного положения” и “О внесении дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения”.

В Республике Армения в связи с широкомасштабными военными действиями Азербайджана, развязанными в отношении Республики Арцах, с 27 сентября объявлено военное положение.

Норайр Шогикян


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