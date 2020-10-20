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Ситуация на фронте напряженная: боевые действия продолжаются

Ситуация на фронте напряженная: боевые действия продолжаются

На данный момент на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана боевые действия продолжаются, ситуация напряженная. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 20 октября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Сегодня с раннего утром азербайджанские вооруженные силы начали новое наступление на северном и южном направлениях. Более упорные бои развернулись на южном направлении, в ходе которых нашим войскам удалось остановить несколько наступательных атак врага и отбросить их на исходные позиции. На данный момент ситуация напряженная, боевые действия продолжаются, но не так интенсивно, как в дневное время», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что подразделениям ПВО удалось поразить азербайджанские беспилотники, в том числе турецкие беспилотники Bayraktar, о чем уже сообщалось.


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